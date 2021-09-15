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القاهرة 32.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الخميس 16 سبتمبر

02:07 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
القاهرة 32.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الخميس 16 سبتمبر

الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الخميس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، إنه توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

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الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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