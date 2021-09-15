خبير جراحة أورام المسالك البولية بمنظار البطن بمستشفى مصر الجديدة العسكري
كتب- محمد سامي:
تستضيف مستشفى مصر الجديدة العسكرى الأستاذ الدكتور عمرو فرجاني، خبير جراحة أورام المسالك البولية بمنظار البطن بجامعة فلوريدا، وذلك في الفترة من 7 وحتى 15 من أكتوبر المقبل، بحسب بيان صحفي.
وتستقبل المستشفى حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية يومي (الإثنين - الأربعاء) من كل الأسبوع.
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