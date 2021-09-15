اليوم.. محافظة الجيزة: قرعة إلكترونية على 4368 قطعة مدفن جاهز بطريق الفيوم
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت محافظة الجيزة في بيان اليوم الأربعاء، عن إجراء القرعة الإلكترونية على المدافن الجاهزة والكائنه بقطاع (ب) بطريق الفيوم بمساحة ٢١,٦٦م.
وأوضحت المحافظة أن القرعة ستكون على عدد ٤٣٦٨ قطعة والتي سبق الإعلان عنها والتقدم إليها من قبل المواطنين خلال الفترة من ٢٧/ ٦ إلى ٢٩ / ٧ /٢٠٢١.
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