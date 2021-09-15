Masrawy logo white

اليوم.. محافظة الجيزة: قرعة إلكترونية على 4368 قطعة مدفن جاهز بطريق الفيوم

12:57 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
اليوم.. محافظة الجيزة: قرعة إلكترونية على 4368 قطعة مدفن جاهز بطريق الفيوم

مدفن

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة في بيان اليوم الأربعاء، عن إجراء القرعة الإلكترونية على المدافن الجاهزة والكائنه بقطاع (ب) بطريق الفيوم بمساحة ٢١,٦٦م.

وأوضحت المحافظة أن القرعة ستكون على عدد ٤٣٦٨ قطعة والتي سبق الإعلان عنها والتقدم إليها من قبل المواطنين خلال الفترة من ٢٧/ ٦ إلى ٢٩ / ٧ /٢٠٢١.

0

مدفن طريق الفيوم الجيزة قرعة إلكترونية

الخبر التالى:

بالأسماء.. تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا