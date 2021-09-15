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السيسي يهنئ كوستاريكا والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا بأعيادها القومية

12:33 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
السيسي يهنئ كوستاريكا والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا بأعيادها القومية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس ألفارادو رئيس جمهورية كوستاريكا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ناييب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية الهندوراس؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وبعث الرئيس أيضا ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا بمناسبة عيد الاستقلال.

الرئيس عبدالفتاح السيسي كارلوس ألفارادو كوستاريكا السلفادور

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