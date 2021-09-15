السيسي يهنئ كوستاريكا والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا بأعيادها القومية
كتب- مصراوي:
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس ألفارادو رئيس جمهورية كوستاريكا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ناييب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية الهندوراس؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وبعث الرئيس أيضا ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا بمناسبة عيد الاستقلال.
الخبر التالى:الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان