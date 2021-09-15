بالصور.. وضع مقاعد ومظلات أمام معهد الأورام حرصا على راحه المرضى
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- محمد نصار:
وضعت الورش الإنتاجية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مظلات ومقاعد أمام معهد الأورام بكورينش النيل تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة القاهرة وذلك حرصا على راحة المرضى وذويهم وحفاظا على الشكل الجمالي للمنطقة.
وثمن المحافظ جهود هيئة النظافة وكوادر ورش الهيئة حيث إنه تم الانتهاء من تصنيع وتركيب المقاعد بمعرفة الفنيين بالورش الإنتاجية من مختلف التخصصات.
الخبر التالى:رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان