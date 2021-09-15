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بالأقمار الصناعية.. أماكن تجمع السحب المنخفضة الممطرة – صور

11:00 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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كتب – أسامة علي:

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صور حالة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تواجد السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأضوحت هيئة الأرصاد، أن أجواء شبه خريفية حيث تتكاثر السحب المنخفضة علي مناطق متفرقة من شمال البلاد تعمل علي حجب أشعة الشمس وانخفاض درجات الحرارة كما يصاحبها سقوط أمطار علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح علي معظم الأنحاء وخاصة المدن المطلة علي ساحل البحر الآحمر.

وينتهي فصل الصيف رسميا يوم 21 سبتمبر، ويبدأ بعدها فصل الخريف.

سقوط أمطار الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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