وزير التعليم العالي يرحب بالمشاركة في معرض "إكسبو دبي"- صور

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قوة ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على كافة المستويات والأصعدة، وخاصة قطاعي التربية والتعليم العالي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم كافة التيسيرات للطلاب الإماراتيين للدراسة في مصر. بحسب بيان صحفي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي بالشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة لدي مصر، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

قدم الدكتور خالد عبدالغفار الشكر إلى الشيخ عمار المعلا على قيامه بدعم مبادرة "ادرس في مصر"، التي تحظى بدعم هائل من قبل القيادة السياسية في مصر، مؤكدًا على أهمية إتمام التوأمة بين الجامعات المصرية والإماراتية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الباحثين بكلا البلدين.

ورحب وزير التعليم العالي بالشيخ عمار المعلا، وطلب نقل تحياته إلى الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي، مستعرضًا البرامج الدراسية الجديدة والحديثة بالجامعات المصرية، التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع التعليم العالي، خاصةً في ظل التطور والتقدم الكبير للجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، وجه الدكتور عمار المعلا الدعوة لوزير التعليم العالي، للمشاركة في معرض "اكسبو دبي"، ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالدعوة وأكد على مشاركة وفد مصري في هذا الحدث الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وازدهار، وأشاد الملحق الثقافي بتلك المشاركة الفاعلة الذي ستفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

وأشار الملحق الثقافي لدولة الإمارات إلى افتتاح مقر جديد للملحقية الثقافية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر القادم، والتي ستكون بمثابة مقر إقليمي في دولة مصر الشقيقة، موضحًا أن إنشاء المقر الجديد جاء نتيجة زيادة أعداد الطلاب الإماراتيين الذين يدرسون في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق تنفيذي بين الوزارتين في التعاون العلمي والبحثي، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لابتعاث الطلاب الإماراتيين في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

كما لفت الملحق الثقافي لدولة الإمارات إلى موافقة لجنة الابتعاث على إدراج ٥ جامعات مصرية في قائمة الموصى بها للابتعاث في الخارج للطلاب الإماراتيين نظرًا لتقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.