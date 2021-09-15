بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح ملتقى بناة مصر

كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملتقى بناة مصر في دورته السادسة تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية».

ويشارك في الملتقى أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية، وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية.