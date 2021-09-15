فرص للأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ومن المقرر تحسن الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ووفق الهيئة، فإن السحب المنخفضة تظهر في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة أن يوم الأربعاء 15سبتمبر 2021، قد يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط - العريش) على فترات متقطعة (40 % تقريبًا)، كما تنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، فهناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبًا).​