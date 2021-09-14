Masrawy logo white

ضبط محاولة تهريب أدوية مع راكب بمطار الغردقة

11:40 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، أخفها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اوكرانيا، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رحلة رقم PQ 8101 القادمة من مطار كييف في اوكرانيا، اشتبه محمد فاوي مامور الجمارك فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، وتلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكب.

وتبين وجود ٦٦٨ شريط أدوية بشرية متنوعة، مخبأة داخل قاع سحري في الحقيبة.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

تهريب أدوية مطار الغردقة اوكرانيا تفتيش الركاب

الخبر التالى:

التموين: إطلاق 4 خدمات جديدة للسجل التجاري مطلع أكتوبر المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا