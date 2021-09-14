الكنيسة: عودة الأنبا كيرلس إلى نجع حمادي بعد تماثله للشفاء

كتب مينا غالي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي، اليوم، بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتوجه الأنبا كيرلس إلى مقره بدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي لقضاء فترة النقاهة حسب نصيحة الأطباء، وكان في استقباله عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

كان الأنبا كيرلس قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوعين، دخل على إثرها أحد المستشفيات، ليخضع للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء، حتى تعافيه وخروجه اليوم.