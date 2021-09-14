"العناني" يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال التطوير بالمواقع الأثرية بالأقصر

القاهرة - مصراوي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعًا موسعًا مع كل من لجنة الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، واللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير التي تتم بالمواقع الأثرية بمحافظة الأقصر.

وذكر بيان للوزارة أن الاجتماع استعرض الخدمات التي تم تقديمها وتشغيلها في 18 متحفا وموقعا أثريا بالأقصر بما فيهم معبدي دندرة وإسنا، بالإضافة إلى تلك الخدمات التي تم توفيرها ضمن مشروع الهوية البصرية للمحافظة، وذلك في إطار العمل عل الارتقاء بالخدمات المقدمة بها للزائرين من المصريين والسائحين وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.

كما تناول الاجتماع مناقشة الأعمال النهائية لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة الي تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيز منطقة لخدمات الزائرين على الطريق ومناقشة إمكانية تزويدها بأساليب عرض تكنولوجيا حديثة (ملتيميديا) أو معرض للصور النادرة التي تروي تاريخ محافظة الأقصر وأهم الاكتشافات الأثرية بها، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.