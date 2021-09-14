للقضاء على الفساد والرشوة.. برلماني يطالب الحكومة بإنجاز ملف التحول الرقمي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالطرق الإلكترونية، للقضاء على جميع مظاهر الفساد والرشوة.

وقال "قورة"، في بيان أصدره اليوم، إنه من المعروف أن التحول الرقمي سوف يختصر وقتًا كبيرًا لإنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين في مختلف مجالات الحياة، كما أنه سيقضي على الفساد إضافة إلى تغيير ثقافة المواطنين من التعامل ماليًا إلى الاعتماد على الدفع بكروت "الفيزا"، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الملف ليتم القضاء نهائيًا على اللقاءات المباشرة بين المواطنين ورجال الأعمال والاستثمار مع مختلف الجهات التنفيذية بالدولة.

وأعلن النائب، تأييده التام فيما يتم من تطوير وتحديث داخل قطاعات الضرائب والجمارك والموانئ ليكون التعامل إلكترونيًا لسرعة إنهاء كل ما يتعلق بملفات الضرائب والجمارك والموانئ ولمنع الفساد مؤكداً ان هناك عدداً من دول العالم انتهت من ذلك الأمر مما ادى إلى سرعة إنجاز هذه الملفات وانعكاسها ايجابياً على جذب الاستثمارات.