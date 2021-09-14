مايا مرسي تشارك بفاعليات إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر

كتبت - نور العمروسي:

تقدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة مقررة للجنة المعنية لتقرير التنمية البشرية مصر 2021، بالشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه للمرأة المصرية، قائلة: «المرأة المصرية تعلم علم اليقين أن المدافع الأول عنها في وطنها هو رئيس الجمهورية، ونفخر أمام العالم أن الإرادة السياسية نابعة عن عقيدة وإيمان بالمرأة المصرية».

وأضافت مايا مرسي، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّها عملت مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومع فريق عمل الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك والقاهرة، وفريق من العلماء والباحثين والباحثات رصدوا ما تحقق من إنجازات وما واجهته وتواجهه مصر من تحديات، ورصد وتحليل السياسات العامة التي تتبناها الحكومة المصرية.

وألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة استهلتها قائلة "لأول مرة أقف أمام سيادتكم ليس بصفتى رئيسة للمجلس القومي للمرأة، ولكن كمقررة للجنة تقرير التنمية البشرية 2021 ( مصر المسيرة و المسار) " وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائلة :" أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما تقدمونه للمرأة المصرية التى تعلم علم اليقين أن الـمدافع الأول عنها فى وطنها هو رئيس الجمهورية ونفخر أمام العالم بأن الإرادة السياسية نابعة عن عقيدة وعن إيمان بالمرأة المصرية "

وأضافت رئيسة المجلس قائلة : شرفت بالعمل مع زميلتى العزيزة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، ومع فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نيويورك وفى المكتب بالقاهرة ، و فريق من العلماء و الباحثين و الباحثات رصدوا ما تحقق من إنجازات وما واجهته وتواجهه مصر من تحديات بالإضافة إلى رصد وتحليل السياسات العامة التى تتبناها الحكومة المصرية

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن تقارير التنمية البشرية ترصد أوضاع البشر والفرص المتوافرة لهم والاختيارات المتاحة لديهم وتقدم توصيات تتم مناقشتها بين أصحاب المصلحة وصناع السياسات ، وتزيد من الوعى العام بالأفكار حول التنمية البشرية كما تشجع على تعبئة الموارد فى المجالات الرئيسية للتنمية

وأضافت رئيسة المجلس إن صدور هذا التقرير يعطى رسالة مفادها أننا نؤمن بأهمية تعزيز إنتاج بيانات ومعلومات لإيجاد المعرفة بالدلائل والحقائق والأرقام ونشجع توفير التقارير المبنية على أسس ومنهجية علمية وموضوعية ، وتتسم بمعايير حيادية تامة لتحقق الغرض الحقيقى منها ، وتكون مؤشرا لمسارات ونهج الدول فى سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر الآن هى"دولة الإستقرار والتنمية وبناء الإنسان" حيث نرى حولنا مسارات التطوير والبناء وسياسات التنمية من الحماية إلى التمكين والعمل على توفير فرص للاختيار وإتاحة سبل البقاء والسلامة وعدم التمييز، والعمل على قضايا لطالما كان المستحيل عنوانها

وفى قلب جهود الدولة لتحقيق الإستقرار والتقدم بات جليا التوجه نحو الإستثمار فى البشر بكل ما لدى الدولة من أدوات وموارد إيمانًا بأن نجاح هذا الإستثمار يشَكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع إيجاد حياة كريمة لكل مواطنيها بشكل مستديم تطبيقًا لمبدإِ التنميةِ المستدامةِ الذى يتضمن تلبية إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية إحتياجاتِهِم في الـمستقبل.

وتضرِب مصر اليوم نموذجًا حقيقيًّا فى تطبيق إعلان الحق فى التنمية الذى صدر عام 1986 لِيجسد مبادئ حقوق الإنسان الـمتمثلة فى المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة وكذلك التعاون الدولي بطريقة متكاملة

وأكدت رئيسة المجلس أنه لن يتسنى لمجتمع ما أن يحقق السلام أو العدالة الإجتماعية، أو المساواة بين الجنسين ، أو حماية البيئة ، أو ضبط الزيادةِ السكانية، إلا فى سياق تنمية بشرية مستدامة تفضى إلى أمن الإنسانِ حتى لا يتخلف أحد عن الركب

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة : قصتنا هى قصة نجاح رواها قلم وضمير شعب مصر العظيم رسمت مستقبلًا مضيئًا لشبابنا وبناتِنا مستقبلًا لا يتيح المجال إلا للعمل الجاد وتدعمه إرادة سياسية حكيمة استطاعت أن تنجو بمصر من براثن الإرهاب الذي لم ولنْ يرى النور إلا في قلوب من يقودها.