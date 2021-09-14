حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل حفتر وصالح.. وتغير بحالة الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كما تسلم الرئيس تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 خلال احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بالعاصمة الإدارية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: