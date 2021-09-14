إحباط تهريب طرد أقراص مخدرة من هولندا بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك البريد بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة داخل طرد شحن وارد من هولندا.

وقالت مصادر بالمطار، إنه اثناء انهاء الاجراءات بجمرك البريد المصرى ، اشتبه مجدى أحمد مأمور التعريفه فى مشمول البوليصة الوارده من هولندا ، بفتح الطرد تبين أن بداخله كيس بن مغلق بداخله أقراص يشتبه فى كونها مخدره ، باجمالي عدد 700 قرص يشتبه فى كونها مخدرة ، وقام أحمد جويلى مدير الجمرك بعرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى ، والتى افادت أنها من أقراص إكستازى المخدرة .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الاجراءات القانونيه ، وتحرير محضر الضبط ، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصه ، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهريب .