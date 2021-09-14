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منع الواجبات لرياض الأطفال وتسجيل الغياب.. 9 توجيهات مهمة من التعليم قبل بدء الدراسة

07:12 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
منع الواجبات لرياض الأطفال وتسجيل الغياب.. 9 توجيهات مهمة من التعليم قبل بدء الدراسة

رياض الأطفال


كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات مهمة للتعامل مع الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وجاءت التعليمات الجديدة التي يجب الالتزام بها للتعامل مع الطلاب على النحو التالي:

1- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

2- تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية ومنها منصة حصص مصر على سبيل المثال.

3- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

4- يُحظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

5- العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية،وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.

6- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

7- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

8- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.

9- بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.

رياض الأطفال تسجيل الغياب واجبات المدرسة التربية والتعليم العودة للمدارس

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