منع الواجبات لرياض الأطفال وتسجيل الغياب.. 9 توجيهات مهمة من التعليم قبل بدء الدراسة
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات مهمة للتعامل مع الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وجاءت التعليمات الجديدة التي يجب الالتزام بها للتعامل مع الطلاب على النحو التالي:
1- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
2- تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية ومنها منصة حصص مصر على سبيل المثال.
3- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.
4- يُحظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.
5- العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية،وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.
6- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.
7- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.
8- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.
9- بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.
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