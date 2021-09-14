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نائب محافظ القاهرة: إزالة 350 عقارا بعزبة أبوقرن وتسليم 1120 أسرة وحدات جديدة

05:52 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
نائب محافظ القاهرة: إزالة 350 عقارا بعزبة أبوقرن وتسليم 1120 أسرة وحدات جديدة

المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة

كتب - محمد نصار:

أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبدالمنعم، أن إجمالي عدد العقارات التي تم الانتهاء منها بالفعل بعزبة أبو قرن بمنطقة مصر القديمة وصل إلى 350 عقارا، كما وصل عدد الأسر التي تم تسليمها الوحدات الجديدة والبديلة بمشروع "معا" بحي السلام إلى 1120 أسرة حتى الآن وجاري الاستمرار في الأعمال.

ووجهت نائب المحافظ، خلال تفقدها اليوم الثلاثاء أعمال الإزالات، بضرورة التعاون مع قاطني المنطقة الجاري إزالتها أثناء نقل متعلقاتهم إلى جانب تأكيدها على ضرورة تسليمهم الوحدات البديلة فور الإخلاء، مشيرة إلى أن أعمال الإزالات تسير بشكل متواصل ومنظم ودون توقف.

وقالت إن الدولة تبذل جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات حتى تصبح مصر قريبا بلا عشوائيات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ..مشيرة إلى استكمال أعمال إزالة المناطق العشوائية والتي تبلغ نسبتها بالمنطقة الجنوبية 56% حيث تشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الحياة والسحيلة وبطن البقرة ومنطقة اسطبل عنتر وأكشاك أبو السعود وذلك تمهيدا لتطويرها واستغلالها سياحيا.

جيهان عبدالمنعم عزبة أبوقرن منطقة مصر القديمة مشروع معا

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