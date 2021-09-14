شارب تطلق شاشاتها الأفضل في العالم بالسوق المصري: المركز الأول باليابان طيلة 16 عامًا

إعلان تحريري

حافظتSharp اليابانية على صدارتها للعام السادس عشر على التوالي في اليابان، لتكون من افضل الشركات المصنعة للشاشات في العالم، والتي تلتزم بمعايير عالية الدقة سواء في الجودة أو التكنولوجيا إلى جانب التصميمات الحديثة والجمالية، وحرصًا من مجموعة العربي على توفير لعملائها في مصر الراحة الكاملة والمتعة ، أطلقت للتو سلسلة DL6EX من تلفزيونات Sharp Android بدون إطار، والتي تتميز بميزات حصرية؛ وتتوفر لأول مرة بالسوق المصري من شارب.

وقال عز الدين أحمد، مدير عام التسويق في مجموعة العربي، إن أهم المواصفات التي تتميز بها هذه العائلة: التحكم الصوتي بعيد المدى الذي يتيح أوامر مباشرة لجهاز التلفزيون من خلال مساعد جوجل دون الحاجة إلى استخدام جهاز التحكم عن بعد، مضيفا أن هذه السلسلة من تلفزيونات Sharp Android تستخدم أحدث إصدار من Android ؛ Android 10 ، وهو متوافق تمامًا مع Google Assistant ، والذي يمكن من تثبيت أكثر من 10000 تطبيق ؛ بما في ذلك الألعاب وتطبيقات الترفيه الأخرى المتاحة في الجهاز من خلال ذاكرة داخلية 32 جيجا، مما يجعله التلفزيون الذكي الأعلى في مصر من حيث مساحة الذاكرة داخلية.

وأكد: تعد تقنية Dolby Vision ، التي تتميز بها عائلة DL6EX من أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج الأفلام حول العالم والتي تتميز بـ 68 مليار لون ، مع تحكم إضافي في التباين والإضاءة - لإجراء أي تعديلات عند الاحتياج ، ومن ناحية أخرى ، بالإضافة إلى ميزة Dolby Atmos في تلفزيونات Sharp 4K التي تعمل بنظام Android والتي تشعرك بجو مليئا بالصوت وكأنك تجلس في مقعد من مقاعد السينما حيث تتجاوز هذه التقنية جميع أنظمة الصوت التلفزيونية السابقة بإرسال 128 موجة صوتية كاملة في آن واحد وفي جميع الاتجاهات.

ونوه عز أيضًا إلى أن ميزة Chromecast المتاحة في هذه العائلة من Google تتيح مشاركة جميع التطبيقات ومقاطع الفيديو والألعاب بين الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز آخر وشاشة التلفزيون بسهولة وسلاسة ، كما تبلغ دقة الشاشة 3840 × 2160 ؛ وهو أكثر من 8 ملايين بكسل ، والمحسنة بتقنية 4K Ultra HD. وهذا يعني أن جودة الشاشات أعلى أربع مرات من جودةFull HD ، مضيفا أن عائلةDL6EX تتوفر بثلاث مقاسات 50 و 55 و 65 بوصة في موديلاتها المتعددة 4T-C50DL6EX - 4T-C55DL6EX - 4T-C65DL6EX

وحققت مجموعة العربي العديد من النجاحات مع شارب اليابانية خلال مشوار طويل استطاعا سويا أن يصنعا اسم Sharp في السوق المصري في العديد من المنتجات التي حققت انتشاراً واسعاً منها الفرن و الميكروويف وغسالة الأطباق والمكنسة الكهربائية ومنقي الهواء، بالإضافة الى منتجات التكييف والثلاجة والديب فريزر، وأن نجاحات شارب كانت بفضل ثقة المصريين في خدمة ما بعد البيع وجودة المنتجات التي تقدمها مجموعة العربي، ولذلك قرر كل من مجموعة العربي وشارب اليابانية التعاون الفني والصناعي في منتج الشاشات فائقة الجودة .