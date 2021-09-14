برلماني: الشعب المصري هو البطل في برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، إن علينا جميعا أن نكون فخورين بما تحققه الدولة من نجاحات في كافة القطاعات، ما جعلها محل إشادة وتقدير من المؤسسات الدولية على مستوى العالم.

وأشار البرلماني، في بيان اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص خلال احتفالية تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، على توجيه التحية للشعب المصري ووصفه بالبطل الحقيقي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: "بالفعل الشعب المصري عانى بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه تقبل كل الصعوبات من أجل بناء الدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره من خلال المشروعات القومية الكبرى وكذلك زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.

وأكد أن الشهادات الدولية في حق مصر تأكيد على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد "شعارات"، وإنما بتحقيق كل طموحات وتطلعات أبناء الشعب المصري في التنمية والبناء ورفع مستوى المعيشية لكل المصريين.