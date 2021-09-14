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"حماة الوطن": مصر حققت طفرة في الصحة والتعليم خلال السنوات الماضية

05:06 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
"حماة الوطن": مصر حققت طفرة في الصحة والتعليم خلال السنوات الماضية

حزب حماة الوطن


القاهرة - مصراوي:
ثمن حزب حماة الوطن، إطلاق فاعليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول جميع قضايا التنمية وشواغلها، مؤكدًا أن مصر حققت طفرة وإنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد الحزب في بيان اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية مكنها من أن تصبح من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على نموها الاقتصادي خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الحزب أن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، حيث أصدرت 11 تقريراً منذ عام 1994 حتى عام 2010، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة جداً؛ لتوضيح الإنجازات وتسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات القائمة.

حماة الوطن تقرير التنمية البشرية الأمم المتحدة

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