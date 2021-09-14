رئيس "المقاولون العرب" يتفقد مشروعات الشركة بالمنصورة الجديدة

كتب- مصراوي:

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروعات الشركة بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس رمزي مصطفى رئيس قطاع الدلتا، والمهندس محمود الشرنوبي رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية والمهندس أشرف عزت مدير فرع شمال الدلتا.

واستفسر رئيس مجلس الإدارة خلال زيارته من مسئولي المشروعات عن كافة التفاصيل ونسب الإنجاز بكل مشروع وذلك لتسهيل وإزالة أي عقبات أو صعوبات تواجه عملية التنفيذ.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها المرحلة الأولى من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة بطول 4.2 كم، والذي يضم ممشى وكافيتريا وبرجولات ومقاعد وحارة دراجات وملاعب ومناطق للقراءة والإنترنت ومناطق ألعاب للأطفال، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدد 53 فيلا كلاسيك و124 فيلا مودرن بالإضافة إلى تنفيذ كلية المعاملات القانونية الدولية على مسطح 6000م2 وكلية هندسة الحسابات وتكنولوجية المعلومات وكذلك سور جامعة المنصورة بطول 3.8كم، كما تقوم الشركة بتنفيذ 52 عمارة بمشروع إسكان دار مصر، وكذلك عمل المرافق والطرق على مساحة 1000 فدان وهي تشمل خطوط مياه، وصرف صحي وصرف سيول وخطوط الري والحريق، وإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي على مساحة تبلغ 47 فدان، بطاقة إجمالية 120 ألف متر3 /يوم، وتبلغ طاقة المرحلة الأولى 30 ألف متر3، كما تقوم بتنسيق المنطقة الفاصلة بين الطريق الدولي والمدينة بعرض ١٠٠ متر وبطول ٤٢٠٠ متر، إضافة إلى شبكة الري الفرعية لمساحة ١٠٠٠ فدان بالمدينة.