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الأوقاف تقرر استحداث لجنة التثقيف الرقمي بالوزارة

03:45 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الأوقاف تقرر استحداث لجنة التثقيف الرقمي بالوزارة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تشكيل لجنة التثقيف الرقمي، لنشر ثقافة التحول الرقمي، والتعريف بجوانبها الإيجابية والاستخدام الآمن والأمثل لها، لجميع العاملين بالوزارة، مع التحذير من الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الثلاثاء، أن اللجنة تتكون من:

ـ رندا صلاح دسوقي - رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي - رئيسًا.
ـ غادة عبد الحليم محمد - مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني - عضوًا.
ـ محمد الشحات محمد أبو ستيت - مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي - عضوًا.
ـ أشرف فهمي موسى - مدير عام التدريب - عضوًا.
ـ محمد إبراهيم عبد الله عسكر - عضوًا.
ـ أحمد فاروق صلاح الدين زعتر - عضوًا.
ـ محمد حسين علي موسى - منسقًا للجنة.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللجنة تكون مسئولة عن إدارة عملية التثقيف الرقمي لجميع العاملين من خلال محورين :
الأول: التدريب على التعامل مع جميع وسائل التواصل الحديثة.
الثاني: التنسيق مع القطاع الديني بالوزارة وخبراء التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات ، لتعظيم الاستفادة من وسائل ومواقع التواصل الحديثة، وتجنب مخاطر الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن لها.

مختار جمعة وزير الأوقاف لجنة التثقيف الرقمي

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