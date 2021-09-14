"عمال مصر" يكشف 4 محاور لاستعادة التنظيم النقابي في استراتيجية حقوق الإنسان

كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمت طريقا جديدا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي.

وأضاف البدوي في بيان اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على أربعة محاور ومنها:

المحور الأول: هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

المحور الثاني: دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقابتهم وفقا للمحددات القانونية.

المحور الثالث: الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي.

أما المحور الرابع: فهو مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشريحة التي يمثلها.

ويرى البدوي، أن قلة الموارد المالية عطلت الكثير من الأدوار التي كان يقوم بها التنظيم النقابي لصالح العمال مثل التثقيف والتدريب.