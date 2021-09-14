من 2014 لـ 2023.. السيسي: 700 مليار جنيه حجم الإنفاق على محطات معالجة المياه

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حجم الإنفاق الكامل على مشروعات معالجة المياه الثنائية والثلاثية منذ عام 2014 وحتى نهاية الـ 3 سنوات القادمة.

وأضاف السيسي، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، الثلاثاء: ممكن نكون أنفقنا خلال المدة من 2014 حتى 3 سنوات قادمة أكثر من 600 أو 700 مليار جنيه على محطات المعالجة الثلاثية المتطورة أو الثنائية.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الخطوات هدفها الاستفادة من المياه والقضاء على التلوث البيئي الناجم عن هذه المياه.