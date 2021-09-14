السيسي: مصرون على الانتهاء من الصرف الصحي في الريف خلال 3 سنوات



كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتمنى أن يرصد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2023 ما ستحدثه خطة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأضاف السيسي، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، الثلاثاء: بنتمنى أن العام القادم لإصدار التقرير 2023 تروا أمر أتمنى أسجله دلوقتي، خطة حياة كريمة اللي مرصود لها 500 أو 600 مليار جنيه لموازنات ضخمة، والإنفاق ده كان ممكن يكون خلال 10 سنوات ولكننا مصرون على تحقيقه في 3 سنوات بداية من نصف العام الجاري.

وأشار الرئيس السيسي، إلى الإصرار على المضي قدما في المسار الشامل لتنمية الريف المصري عبر المواجهة الشاملة والحاسمة.

وتابع: تصوروا إن إحنا في مصر خلال الـ 3 سنوات القادمة نقدر نحول حياة 58 مليون مصري، لما نتكلم على إننا كان الصرف الصحي في الريف المصري 12% وبقى 38% ومتبقي 62% إحنا مصرين خلال الـ 3 سنوات مفيش حاجة اسمها مفيش صرف صحي يليق بالمصريين.

وواصل: داخل 4500 قرية نتحدث عنهم، معرفش يا ترى التقرير القادم هيقدر يرصد حجم التحول الهائل اللي هيحصل، الترع الكبيرة الموجودة في مصر نقوم بعملية تبطين شامل لها علشان نقضي على مظاهر التلوث البيئي، والعناصر مع بعضها صرف صحي وتبطين ترع وغيره.

