Masrawy logo white

بحجم دولتين أو ثلاثة.. السيسي يكشف عدد اللاجئين في مصر

02:44 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بحجم دولتين أو ثلاثة.. السيسي يكشف عدد اللاجئين في مصر

الرئيس السيسي


كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر يوجد بها أكثر من 5 ملايين لاجئ من عدة دول.

وأضاف السيسي، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، الثلاثاء: لدينا ما يتعدى 5 ملايين لاجئ في مصر لا يعيشون في معسكرات، بنعتبرهم ضيوف عندنا في مصر.

وتابع الرئيس: بقول حطوا ده في الاعتبار، لما 5 أو 6 مليون في دولة شعبها 100 مليون محتاجين خدمات وأمور حياتية، العدد ده ممكن يكون حجم دولتين أو تلاتة ليهم موازناتهم أو إنفاقهم العام.

اللاجئين في مصر الرئيس السيسي تقرير التنمية البشرية الأمم المتحدة

الخبر التالى:

السيسي: مصرون على الانتهاء من الصرف الصحي في الريف خلال 3 سنوات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا