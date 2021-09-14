بحجم دولتين أو ثلاثة.. السيسي يكشف عدد اللاجئين في مصر



كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر يوجد بها أكثر من 5 ملايين لاجئ من عدة دول.

وأضاف السيسي، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، الثلاثاء: لدينا ما يتعدى 5 ملايين لاجئ في مصر لا يعيشون في معسكرات، بنعتبرهم ضيوف عندنا في مصر.

وتابع الرئيس: بقول حطوا ده في الاعتبار، لما 5 أو 6 مليون في دولة شعبها 100 مليون محتاجين خدمات وأمور حياتية، العدد ده ممكن يكون حجم دولتين أو تلاتة ليهم موازناتهم أو إنفاقهم العام.