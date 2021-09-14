"الحرية المصري" يضع استراتيجية للارتقاء بالأداء السياسي

كتب- نشأت علي:

أعلن المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، عن البدء في تنفيذ خطة التطوير للارتقاء بمستوى الأداء السياسي والتنظيمي والجماهيري داخل الحزب؛ وتقديم نموذج سياسي متميز يليق بطموحات المواطنين وبمبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى إعادة هيكلة الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات؛ وضخ دماء جديدة؛ وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية؛ لجميع فئات المجتمع؛ مع اختلاف عاداته وثقافاته؛ والدفع بالعناصر المتميزة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة السياسية؛ وتمكين الشباب والمرأة؛ حيث يحظى كل منهما بتمييز إيجابي في المجالس النيابية؛ ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولي المناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية.

وقال المهندس ممدوح محمود، خلال اجتماع هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب؛ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أتاح مناخًا متميزا للأحزاب السياسية للمشاركة بفاعلية في المشهد السياسي والتواصل مع الجماهير؛ مجددًا دعم حزب الحرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجهوده المخلصة في معركة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ وأيضا دعم مؤسسات الدولة الوطنية في التصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة.

من جانبه قال النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة؛ التي تتطلب تضافر جميع الجهات مع أجهزة الدولة في معركة البناء والتنمية؛ مشددًا على دعم الكوادر الحزبية وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة للعمل السياسي؛ وأهمية اللجان النوعية والأمانات العامة في هذا الصدد.

أما النائب محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، فقدم تقريرًا بالنشاط التشريعي والخدمي لنواب الحزب في البرلمان؛ مشددا على أهمية طرح مشاريع القوانين على الهيئة البرلمانية قبل عرضها على مجلس النواب.

ومن جانبه عرض النائب أحمد مهني الأمين العام للحزب رؤية الحزب خلال الفترة القادمة؛ والهدف من خطة إعادة الهيكلة، كما عرض أحمد إدريس أمين تنظيم الحزب تحليلا للوضع الراهن للحزب ودراسة تحليلية للأمانات المركزية واللجان النوعية.