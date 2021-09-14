القوى العاملة: تعيين 15 شاباً وتفتيش 234 منشأة بالوادي الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 15 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 134 من راغبى العمل، وتوفير 51 فرص عمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية استخرجت 385 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى عمالية، تم إحالة شكوى منها للقضاء، و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزيرعن ما تم انجازه خلال أغسطس الماضي- إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 65 ألف جنيه لـ 29 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن صرف 2324 جنيها رعاية صحية لـ 14 عاملا.

وقال طليب، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 234 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين، فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 60 منشأة، وإعادة التفتيش على 39 منشأة، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بحملات تفتيشية، وعمل 14 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، فضلاً عن الاستعداد لنقل الوحدة الى قرية الجزائر التابعة للمحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.