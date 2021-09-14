وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من مبادرة (صنايعية مصر)

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بدء قبول الدارسين بالدفعة الثالثة من مبادرة (صنايعية مصر) التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وذلك تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة بمجالات صون الهوية التراثية.

وقالت عبد الدايم - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن هذه المبادرة نجحت خلال دفعتيها الأولى والثانية في خلق جيل جديد من المبدعين بمجال الحرف التراثية التي تعد أحد رموز الهوية المصرية، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المراحل التالية من المبادرة التي تستهدف إعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها، مؤكدة مواكبتها لاستراتيجية الدولة الرامية لخلق مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي.

من جهته، قال رئيس صندوق التنمية الثقافي فتحي عبد الوهاب، إن عدد المتقدمين للتدريب بالدفعة الثالثة من المبادرة بلغ نحو 300 متقدم لمختلف الحرف التراثية المتاحة وهي (الخزف - التطعيم بالصدف وقشرة الخشب - أشغال النحاس "نقش وأركيت" - الحلي والخيامية).

وأضاف أنه يقوم بإجراء المقابلات الشخصية معهم مجموعة من المتخصصين بمجالات الفنون المختلفة، مؤكداً استكمال تدريب المشاركين بالدفعة الثانية من المبادرة خلال الفترة الحالية.

يُشار إلى أن مبادرة (صنايعية مصر) تقبل الراغبين في التدريب على الحرف التراثية والتقليدية من سن 18 وحتى 45 عامًا وتعمل على تأهيلهم وإكسابهم خبرات تُتيح لهم الحصول علي فرص عمل وإقامة قاعدة إنتاجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر لخريجي المُبادرة، ويتضمن برنامج التدريب جانبًا نظريًا يتم على يد مجموعة من الأساتذة بكليات الفنون.

وتشمل التصميم، والخط العربي، والزخارف النباتية وكيفية تطبيقها في المنتجات الفنية، بجانب محاضرات ريادة الأعمال والتسويق التي تتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء، كما تشمل جانبًا عمليًا تحت إشراف مجموعة من أمهر الحرفيين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.