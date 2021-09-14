رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبينا بمختلف التخصصات

كتب- محمود مصطفى:

قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي إن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، للدورة التدريبية التاسعة المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج للقيادات الأكاديمية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لتجهيزهم ليكونوا صفًا ثانيًا للقيادة.

وأضاف المحرصاوي أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

يُذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب، وتم تخريج دفعتين من هذا البرنامج التدريبي الأسبوع الماضي، وجميع الدورات التدريبية التي يتم عقدها يراعى خلالها الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.