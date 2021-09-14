عضو "العليا للفيروسات": 15% من مرضى كورونا معرضون لـ"الجلطات"

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن احتمالية تعرض 15% من مرضى فيروس كورونا المستجد، للإصابة بجلطات.

وأضاف "خطاب"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه في الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا، وجد الأطباء وجود مضاعفات أو وفاة لا يوجد تفسير لها، وبالتشريح، وجدت علاقة سببية بين الإصابة بكورونا، وإمكانية الإصابة بجلطات القلب والرئتين والأوعية الدوائية بنسبة 15% تقريباً من المصابين بالفيروس.

وشدد عضو «العليا للفيروسات التنفسية»، على أن كل مرض يُصاب بكورونا لا يعني ذلك ضرورة أخذه «دواء جلطات»، مشيراً إلى ضرورة كتابته بمعرفة طبيب متخصص، لأنه مثل «ميزان الدهب»، الأقل من الجرعة المطلوبة لا تؤدي لفعالية، والأكثر منها قد يُسبب نزيف.

وأشار «خطاب»، إلى أن المرضى المعرضين للجلطات يأخذون أدوية مضادة للتجلطات لمدة تصل حتى 3 أشهر، حتى لو كان تحليل الـD-dimer»»، موضحاً أن أي التهابات حتى لو كانت الأنثى حامل أو مصابة بورم على سبيل المثال.

وأوضح أن مدى الحاجة لمضاد للتجلطات يتحدد وفق التاريخ المرضي للحالة، مشيراً إلى أن أغلب الحالات تأخذ لدى تواجدها في المستشفيات يأخذون أدوية في شكل حقن خلال التواجد في المستشفى، ثم يكمل بأقراص.

وأشار إلى أن ما يُعرف بـ«بروتوكول أدوية السوشيال ميديا»، سببت أزمات ومشاكل صحية لدى كثير من المرضى.