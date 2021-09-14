مدبولي: إصدار تقريرالأمم المتحدة الإنمائي بعد توقف 10 سنوات مؤشر على أن مصر تجاوزت تحديات عدة

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عودة إصدار تقرير الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بعد توقف عشر سنوات يعد مؤشرا على أن الدولة استطاعت تجاوز الكثير من التحديات وأصبحت في موقع ممتاز وأكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية بالإضافة إلى الحرص على إتاحة البيانات كافة بشفافية.

وأضاف مدبولي ـ في كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ أن كل هذا يأتي ضمن حرص الرئيس السيسي على تحقيق كافة هذه العناصر بداية من "الجمهورية الجديدة".

ووجه مدبولي الشكر لكل من أسهم في إصدار هذا التقرير" قائلا إنه يشهد على مدى الحيادية التي أعد بها هذا التقرير؛ ما جعله وثيقة مرجعية للاستدلال به في كثير من الأمور.

وقال إن عودة إنشاء مثل هذا التقرير بعد توقف دام عشر سنوات يعد مؤشرا على أن الدولة المصرية تجاوزت كثير من التحديات منها ثورتان والعديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي أدت لبعض الأزمات.

وأوضح أنه نتيجة لذلك واجهت مصر بإرادة سياسية كبيرة برنامج إصلاح اقتصادي كان هدفه إصلاح هذه الاختلالات عن طريق معالجة اقتصادية شاملة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات.