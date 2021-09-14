الحكومة تطلق الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. وإنهاء 439 حالة في اليوم الأول

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات أمس الاثنين (13/9/2021) في تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشددا على استمرار المحافظات في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، قائلا إن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خطا أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وقال شعراوي، في بيان، الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من الموجة الـ 18 تبدأ من أمس الاثنين حتى يوم الأحد الموافق 3/10/2021، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021

والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 مؤكدا على التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة و تحديد أماكن هذه القرارات.

وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها،

لافتا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وشدد اللواء محمود شعراوي على إنشاء غرفة عمليات مصغرة في كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات وسيتم إعداد بيان يتضمن ما تم تنفيذه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف في جميع المحافظات على مساحة حوالي 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260

حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان.

وطالب شعراوي الأجهزة التنفيذية في المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات السمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة في ملف التقنين من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات، مؤكدا على قيام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم

المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الأوقات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مضيفا أن هناك جدول زمني لكل محافظة تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، مشددا على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي وذلك وفقاً للقانون.

وأشار الوزير إلى أن الموجة 18 نجحت في اليوم الأول لها أمس الاثنين في إزالة 439 حالة بمساحة 83398 م، و365 حالة زراعة بمساحة 720 فدانا وذلك في 25 محافظة.