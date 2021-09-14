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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

09:49 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

الرئيس السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:
يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

الرئيس السيسي الأمم المتحدة التنمية البشرية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

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