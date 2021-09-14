​رئيس "نقل الكهرباء" توضح تفاصيل الالتحاق بالوظائف الجديدة

كتب– محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن إعلان الوظائف المتاحة للالتحاق بالعمل داخل المناطق التابعة للشركة تم وضعه بشفافية مطلقة، مع مراعاة كافة الاحتياجات لكل منطقة يوجد فيها عدد من محطات المحولات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكدت مشالي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه بدأ تلقي طلبات التقدم على الوظائف المعلنة طبقًا للضوابط والشروط عبر الإيميلات التي تم وضعها منذ ثلاث أيام، حيث يقوم المسئولين بقطاع "الأي تي" التابعين للشركة باستقبال الطلبات من المتقدمين على الوظائف المعلنة، ثم يحولوها للجان الفرز، تمهيدًا لمراجعة الأوراق ومدى توافر الشروط في المتقدمين.

وأكدت مشالي، أنه تم تلقي أكثر من 990 للوظائف الخاصة بالأكواد في اليوم الثالث للمسابقة، حيث تقدم أمس ما يقرب من 440 متقدمًا عبر المواقع والإيميلات الخاصة بالمسابقة والتي ستتم بشفافية تامة ومطلقة، مؤكدة أنه تم التنسيق مع هيئة المحطات النووية على إجراء كافة الخطوات المتبعة في إجراء الاختبارات على المتقدمين وفقًا لما تقوم به الهيئة من إجراءات متبعة على المتقدمين في مسابقة المحطات النووية الأخيرة.

وأوضحت أنه سيتم اتباع كافة الإجراءت المتبعة باختبارات وظائف هيئة المحطات النووية مقابل الحصول على أجر بسيط لمنع وجود أي وساطة نهائيًا لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن هناك نظام خاص وضعه المختصين التابعين للشركة المصرية لنقل الكهرباء يمكنهم من انطباق الشروط على المتقدم من عدمه ومن ثم تحويل الأوراق على لجان الفرز تمهيدًا لإجراء الاختبارات.

وأكدت أن نظام العمل سيكون بنظام الورادي داخل معظم محطات المحولات التي تعاني نقصًا من الفنيين والمهندسين أيضًا، مؤكدة أن تم وضع الشروط بعناية شديدة ولا تنازل عن أي من الشروط المطلوبة لأي من المتقدمين سواء فنيين أو مهندسين.