​ رئيس "الوطنية للصحافة": مواجهة الإرهاب الفكري والتصدي للشائعات من أهم أدوات التنمية

كتب- مينا غالي:

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر والمنطقة العربية تواجهان تحديًا كبيرًا يتمثل في القوى المتربصة لها والتي تهدف إلى إسقاط المنطقة ونشر الأخبار الهدامة والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم في كافة القطاعات.

وأضاف الشوربجي خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أنه منذ تولي الرئيس السيسي، وضعت الدولة المصرية خطة للتنمية الشاملة استهدفت كافة قطاعاتها وقطعت فيها أشواطًا طويلة، مشيرًا إلى أنه من أهم أدوات التنمية الشاملة هو مواجهة الإرهاب الفكري والتصدي للشائعات والأكاذيب وأدركت أجهزة الدولة أهمية توعية شبابها وهو الدور الذي تقوم به مؤسساتنا والمؤسسات الإعلامية خاصة في ذلك الانتشار الواسع لوسائل الإعلام الإلكترونية وهو ما يتطلب جهودًا وتكاتف الجهات المعنية وتوحيد الجهود في نشر الأفكار البناءة وإعلاء القيم.

شارك في الندوة كل من الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام، وجريدة الأهرام المسائي، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي.

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