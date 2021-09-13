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مواطنون يستقبلون السيسي في الرويسات: "بنحبك وشايلين صورتك" (فيديو)

11:24 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
مواطنون يستقبلون السيسي في الرويسات: "بنحبك وشايلين صورتك" (فيديو)

جولة تفقدية للرئيس السيسي في الرويسات

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، منطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، إذ استقبل المواطنون الرئيس السيسي بهتافات: "الله أكبر يا ريس.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".

وقال الرئيس للمواطنين: "السلام عليكم الأول، حضراتكم عاوزين إيه؟"، فيما رد عليه أحد المواطنين: "أنا بالنسبة لي حاصل على الدبلوم من سنة 1984، لا ليا وظيفة ولا معاش ولا أي حاجة، وسايب القاهرة في السن ده، وجاي اشتغل هنا، نفسي في أي حاجة، أنا عندي 3 بنات وشغال استورجي، بنت اتجوزت و2 لسة".

وتابع المواطن: "والله ما جهزت غير البنت اللي اتجوزت، ومجهزتش أي حاجة للتانيين، وعاوز أي حاجة أعيش بيها الباقي من عمري، ربنا يخليك يا ريس"، فيما رد الرئيس: "ربنا يديك الصحة ويطول عمرك".

الفيديو..

مساكن الرويسات السيسي شرم الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

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