"توزيع عيديات".. ماذا قال السيسي لأطفال الرويسات عن المدارس بشرم الشيخ؟

(مصراوي):

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نفذ جولة تفقدية مساء اليوم الاثنين، بمنطقة مساكن الرويسات بمدينة شرم الشيخ حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لفعاليات الجولة التي قام بها الرئيس، حيث حرص "السيسي" على مصافحة جميع الأطفال الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة.

وسأل الرئيس الأطفال عن أسمائهم، وسنوات دراستهم، وسألهم عن أحوال المدارس في المنطقة، كما وجّه بصرف "عيديات" لهم قيمتها 200 جنيه.

كما تبادل الرئيس الحديث مع عدد من المواطنين الموجودين والذين أشادوا بالأمن في المدينة، وحرص الرئيس على تحقيق عدد من مطالبهم في إطار التخفيف من معاناة المواطنين.