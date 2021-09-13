Masrawy logo white

"عايز اسمع منكو الأول".. الرئيس السيسي يستمع لشكوى مواطني الرويسات (فيديو)

11:01 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
"عايز اسمع منكو الأول".. الرئيس السيسي يستمع لشكوى مواطني الرويسات (فيديو)

جولة تفقدية للرئيس السيسي في الرويسات

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المواطنين في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

وقال مواطن مسن للرئيس السيسي: "نفسي في أي حاجة، أنا سايب القاهرة وجاي هنا اشتغل استورجي، من 1984 شغال هنا، لا معايا فلوس ولا معايا معاش، جزاك الله كل خير"، ورد الرئيس: "اللي تؤمر بيه، أنا تحت أمركو كلكوا".

وأضاف المواطن: "نفسي في حاجة أعيش عليها الباقي من عمري، أنا من منشية ناصر، لكن معرفتش أخد شقة في الأسمرات للأسف، جزاك الله كل خير عن مصر".

ورد الرئيس: "أنا جاي هنا عشان اسمع منكوا، وأسمع طلباتكو كلها".

وأضاف أحد المواطنين: "من ساعة ما توليت، والدنيا آمان آمان آمان"، ورد الرئيس: "ربنا يديم علينا نعمة الآمان".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي بسام راضي منطقة الرويسات شرم الشيخ

الخبر التالى:

وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية في أسيوط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| "جاي أطمن على البلد".. الرئيس السيسي يستمع لشكوى مواطني الرويسات (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا