رئيس جامعة الأزهر يصدق على صرف ألف جنيه مكافأة مالية للجهد المبذول في مواجهة كورونا

كتب- محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف ألف جنيه مكافأة مالية للعاملين بالقاهرة والأقاليم؛ نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له، الاثنين، أنه لا يتوانى أبدًا عن الموافقة على أي قرار من شأنه أن يدخل السرور على العاملين في جميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم " بحري - قبلي".

وطالب المحرصاوي، بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، لتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم من خلال نقاط التطعيم الموجودة في الجامعة، سائلًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الغالية بنعمة الأمن والأمان، وأن يرفع عنا جميعًا الوباء.