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الجوازات السعودية تدعو القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

09:49 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
الجوازات السعودية تدعو القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السع

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المديرية العامة للجوازات السعودية دعت جميع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم إليها.

وأضاف حنفي لمصراوي، أن ذلك يأتي في إطار الإسهام من تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول من وذلك من خلال الرابط: اضغط هنا

وأوضح حنفي، أن التسجيل يشمل مواطني مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم، وذلك تمشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا(كوفيد -- 19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول .

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