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النسخة بدولار واحد.. تركي آل شيخ يعلن طرح روايته الأولى في معرض الرياض

08:57 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
النسخة بدولار واحد.. تركي آل شيخ يعلن طرح روايته الأولى في معرض الرياض

تركي آل الشيخ

(مصراوي):

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صدور أول نسخة من روايته الأولى "تشيللو".

وقال تركي في منشور له: "النسخة الأولى من طباعة الرواية، ستكون متوفرة في معرض الرياض للكتاب إن شاء الله، تجربة جديدة استمتعت بها ويارب تعجبكم".

جدير بالذكر أن "آل الشيخ"، أعلن في وقت سابق أن سعر روايته الأولى "تشيللو"، التي ستصدر قريبًا مع انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب بالسعودية، دولار أمريكي واحد أو ما يعادله في كل أنحاء العالم دعمًا للثقافة، مشيرًا إلى أنها ستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".

وحول الرواية صرح آل الشيخ من قبل بأنها ستكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج، فيكرام بهات، بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.

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تركي آل الشيخ معرض الرياض الهيئة العامة للترفيه السعودية فيسبوك

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