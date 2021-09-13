​وفق راتب 2400 جنيه.. 6 خطوات لاستخراج بطاقة تموين جديد

كتب- محمد سامي:

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استخراج بطاقات التموين الجديدة، طبقًا للقرار المعدل رقم 62 لسنة 2021 والخاص بالشروط الجديدة لاستخراج بطاقات التموين وفق محددات الدخل بواقع 2400 جنيه للراتب بدلًا من 1500 جنيه، التي نص عليها القرار رقم 178 لسنة 2017.

وبالنسبة للمعاش 1500 جنيه بدلًا من 1200، وتستمر الوزارة في استخراج البطاقات من خلال موقع "دعم مصر" وبوابة "مصر الرقمية" حيث يستطيع المواطن استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة لمن ليست له بطاقة.

ويرصد "مصراوي" خطوات استخراج بطاقة جديدة..

1- الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية

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2- الضغط على خدمات التموين.

3- اختيار إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- اختيار المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

5- اختيار الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لها من القوائم المتاحة.

6- يتم استخراج بطاقة التموين الجديدة لمن يتقاضى راتبًا شهريًا 1500 جنيه فأقل أو معاش 1200 جنيه فأقل، ووفق زيادة الحد الأدنى للدخل في يوليو الماضي إلى 2400 جنيه بحسب لبيانات هيئة التأمينات والمعاشات.

وفي حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب، بينما يتم إصدار البطاقة بحد أقصى 4 أفراد للأسرة.

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