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المركزي لمتبقيات المبيدات يختتم تدريب طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس

06:03 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
المركزي لمتبقيات المبيدات يختتم تدريب طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

كتب- أحمد مسعد:

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورته التدريبية لـ26 طالبًا من طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس بأقسام متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات الأغذية، الميكروبيولوجي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي استمرارًا لدور المعمل في تأهيل طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية لسوق العمل من خلال تدريبهم على طرق تحليل الملوثات في الغذاء باستخدام أحدث التقنيات في العالم.

واستمرت فعاليات التدريب لمدة يومين بأقسام المعمل المختلفة، كما تم تسليم الطلاب شهادات حضور التدريب، في إطار تعاون المعمل مع جميع الجهات العلمية والبحثية في مصر لتبادل الخبرات والتدريب.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات المعمل المركزي طلاب جامعات زويل جامعات زويل

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