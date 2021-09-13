المركزي لمتبقيات المبيدات يختتم تدريب طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس

كتب- أحمد مسعد:

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورته التدريبية لـ26 طالبًا من طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس بأقسام متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات الأغذية، الميكروبيولوجي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي استمرارًا لدور المعمل في تأهيل طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية لسوق العمل من خلال تدريبهم على طرق تحليل الملوثات في الغذاء باستخدام أحدث التقنيات في العالم.

واستمرت فعاليات التدريب لمدة يومين بأقسام المعمل المختلفة، كما تم تسليم الطلاب شهادات حضور التدريب، في إطار تعاون المعمل مع جميع الجهات العلمية والبحثية في مصر لتبادل الخبرات والتدريب.