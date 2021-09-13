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المفتي يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

05:44 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
المفتي يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الاثنين، الدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، لبحث أوجه تعزيز التعاون.

وأعرب المفتي عن خالص تقديره للزيارة، التي تفتح آفاق التعاون بين دار الإفتاء المصرية ورابطة الجامعات الإسلامية، للإسهام في تحقيق الريادة الدينية المصرية.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم الدعم العلمي والإفتائي الشامل، وعقد التدريبات اللازمة، مؤكدًا أن سبل التعاون جميعها مفتوحة من أجل نفع البلاد والعباد.

من جانبه ثمَّن الدكتور أسامة العبد مجهودات دار الإفتاء المصرية والمفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن إنجازات دار الإفتاء يشهد بها القاصي والداني في الداخل والخارج.

وأضاف أن التعاون بين رابطة الجامعات الإسلامية ودار الإفتاء سيكون له ثمرات عديدة وسيحقق نفعًا كبيرًا؛ نظرًا لما تتميز به الدار من منهج علمي وسطي منضبط وخطاب إفتائي متجدد ومعاصر نحتاج إليه في هذا التوقيت.

شوقي علام أسامة العبد هيئات الإفتاء في العالم مفتي الجمهورية رابطة الجامعات الإسلامية

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