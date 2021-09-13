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وزير التعليم العالي يؤكد لوفد تنسيقية الأحزاب ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصري

05:07 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
وزير التعليم العالي يؤكد لوفد تنسيقية الأحزاب ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصري

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصرى وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب وتبادل الروئ والأفكار التي تخدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى دورهم البناء في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لمناقشة أهمية دعم البحث العلمي والتشجيع على الاستثمار فيه، وما قدمته الوزارة خلال الأعوام السابقة في مجالات البحث العلمي والتواصل مع علماء مصر في الخارج، وتشجيع الإبداع والابتكار.

وناقش الجانبان التنسيق الإلكتروني الجديد لمنظومة الجامعات المصرية، وملف البعثات والتمثيل الثقافي وآليات جذب الطلاب الوافدين من خلال مبادرة (ادرس في مصر).

وضم وفد التنسيقية، النواب أميرة العادلي، وأميرة صابر، وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد، والدكتور سيد أبو فرحة، والدكتور محمد السيد سالم، وأحمد سراج، وأحمد البشبيشي، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.​

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تنسيقية شباب الأحزاب قطاع التعليم العالي

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