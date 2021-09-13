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شيخ الأزهر يستقبل قنصل مصر الجديد بفرنسا

04:47 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
شيخ الأزهر يستقبل قنصل مصر الجديد بفرنسا

شيخ الأزهر يستقبل قنصل مصر الجديد بفرنسا

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين بمقر المشيخة الأزهر، هايدي سري، قنصل مصر العام الجديد بمرسيليا وجنوب فرنسا.

وقال فضيلة الإمام إن الأزهر يبذل جهودًا دولية مكثفة لبيان صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر مبادئ السلام والتسامح والعيش المشترك، إيمانًا من الأزهر بأن الله خلق الناس مختلفين ليتعارفوا ويتكاملوا وأن الأرض تسع الجميع إذا سادت فيها القيم الدينية والإنسانية السليمة التي تنظر إلى البشر على إنهم إخوة لا أعداء

وأكد أن الأزهر يستقبل الطلاب الوافدين ويدرب الأئمة على مناهجه المعتدلة ليكونوا سفراء سلام حول العالم.

من جانبها، أكدت السفيرة هايدي سري أن هذا اللقاء يمثل لها أهمية خاصة قبل بداية رحلة عملها في فرنسا، لما يحظى به فضيلة الإمام الأكبر من تقدير عالمي، وهو رمز ديني له قدره ووزنه الكبير في كل مكان، وقد مثل توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب.

وأشارت إلى حرصها على بحث فرص عقد شراكات وتعاون بين جامعة الأزهر وجامعات فرنسية، انطلاقًا من أهمية التعاون العلمي والثقافي بين الدول وما تحظى به الجامعة الأزهرية من مكانة عالمية عريقة ومتميزة.

شيخ الأزهر قنصل مصر فرنسا مشيخة الأزهر هايدي سري

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