البابا تواضروس: يوم التدشين بالنسبة للكنيسة مثل يوم المعمودية بالنسبة لنا

كتب- مينا غالي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تدشين الكنيسة هو آخر خطوة من خطوات إعداد وإنشاء الكنيسة.

جاء ذلك خلال كلمة قصيرة ألقاها قداسته، بعد انتهاء صلوات القداس الإلهي الذي أقيم صباح اليوم، عقب تدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالحي السابع بمدينة العبور.

وقال قداسته: "كل سنة وأنتم طيبين مناسبة عيد النيروز، وبمناسبة هذا اليوم الجميل وتدشين هذه الكنيسة المباركة، أريد أن أحدثكم عن التدشين، لأن التدشين يكون مرة واحدة في عمر الكنيسة مثل المعمودية بالنسبة لنا، يوم التدشين هو أخر خطوة في إنشاء وإعداد الكنيسة، وتصبح قانونية من الناحية الكنسية،صلوات يوم التدشين أغليها مأخوذه من صلوات هيكل سليمان في العهد القديم".

وتابع البابا: خلاصة الأمر إن صلواتنا وعبادتنا هدفها أن نمتلئ بالفرح، يعيش الإنسان في حياة الفرح والسعادة مثل ما تقول الوصية "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا." (في ٤ : ٤).

وواصل: مع تدشين المذبح قمنا بتدشين الشرقية (حضن الأب) وكذلك حامل الأيقونات، والكنيسة التي توجد في الدور الأرضي وكذلك المعمودية، ودائمًا تدشن المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان، وبذلك تكون الكنيسة بكل تفصيلها تدشنت، ويصبح اليوم هو العيد الخاص بالكنيسة.

واختتم البابا قائلا: كل سنة وأنتم طيبين، ونحن نشكر الله على هذه النعمة الكبيرة ونشكر الآباء ونشكر أبونا رافائيل على تعبه في هذه المنطقة ويعيش ويعمر، يشترك معي كل الآباء الأحبار والآباء الكهنة والأحبار الأجلاء والشمامسة، كلنا نفرح معكم في هذا اليوم.