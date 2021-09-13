رئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد عسكري من دولة نيجيريا الشقيقة، في زيارة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الصناعية.

وأكد التراس أن اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة نيجيريا الشقيقة، بالإضافة إلي بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة نيجيريا، وذلك في كافة مجالات التصنيع وتبادل الخبرات.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد النيجيري حرص بلادهم على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دولة مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرين إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي في إطار تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وفي إطار الزيارة، قام الوفد النيجيري بتفقد معرض منتجات العربية للتصنيع حيث أعربوا عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة، فضلا عن خطط التدريب الحديثة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.​